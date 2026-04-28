DETUVIERON A UNA MUJER TRANS ACUSADA DE HABER MATADO A SU PAREJA E INCENDIADO EL DEPARTAMENTO

Una mujer trans de 36 años fue detenida el viernes por la noche como principal sospechosa del homicidio de su pareja, Pedro Federico Arhancet, de 76 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su departamento del barrio porteño de Colegiales tras un incendio.

La detención se produjo durante una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de la fiscal María Eugenia Sagasta.

El Ministerio Público Fiscal detalló que en la madrugada del jueves 23 de abril, personal de la comisaría 13C de la Policía de la Ciudad, bomberos y el SAME llegaron a un edificio de la calle Moldes al 1100 por un incendio declarado en un departamento del octavo piso. Cuando el Destacamento 5 de Belgrano apagó el fuego, encontraron el cuerpo de Arhancet tendido en el piso de una habitación, con una pistola a su lado. La víctima tenía una herida de bala en la cabeza y una herida de arma blanca en el estómago, según informó Clarín.

El resultado preliminar de la autopsia reveló que, al momento del incendio, el hombre llevaba varios días muerto. Pero la causa exacta de la muerte aún no pudo establecerse.

El jubilado fue encontrado muerto en su departamento del edificio Moldes al 100. (Foto: gentileza Clarín.)

De acuerdo con la información de la fiscalía a la accedió este medio, los vecinos del edificio contaron que Arhancet convivía desde hacía seis años con la mujer trans y dos perros pitbull. Según sus testimonios, el miércoles al mediodía la mujer llegó con un camión de mudanza a retirar sus cosas del departamento.

Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad del edificio y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) los investigadores descubrieron que, en la noche del incendio, alrededor de la 1.30, una persona ingresó al edificio a través de la cochera y se retiró cerca de una hora después. A través de las filmaciones, los investigadores también lograron identificar el vehículo utilizado para la mudanza y rastrear la nueva vivienda de la sospechosa.

La detención

El personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad realizó tareas de vigilancia sobre un departamento de la avenida Scalabrini Ortiz al 1100, en Palermo, y confirmaron que allí se había mudado la mujer. Con esta prueba, el juez Martín Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, ordenó el allanamiento. La mujer fue detenida el viernes por la noche, apenas horas después del hallazgo del cuerpo.

Al día siguiente, fue indagada por el juez Peluso como supuesta autora del homicidio de su concubino.

El caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de María Eugenia Sagasta.