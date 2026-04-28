Actividades oficiales y ensayo final: así se prepara Adorni para su presentación frente al Congreso (Foto: REUTERS/Tomás Cuesta.)

Manuel Adorni se prepara para dar este miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso en medio de la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ayer y hoy, el jefe de Gabinete encaró los preparativos finales para su exposición al mismo tiempo que sumó actividades oficiales.

Este lunes ensayó su presentación en Diputados y recorrió el recinto. Lo hizo junto al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Hoy a la mañana, participó de una actividad junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Oliva. Se trató de un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en la planta de Grupo Pelco S.A., ubicada en la localidad bonaerense de El Talar.

Manuel Adorni participó de un operativo de destrucción de estupefacientes antes de su informe de gestión en el Congreso. (Fuentes: Ministerio de Seguridad)

Cerca de Adorni aseguraron a TN que el funcionario se encuentra “muy bien” y continúa repasando su informe, que dará desde las 10.30.

En paralelo, la Policía Federal está vallando el Congreso. Ante la cantidad de funcionarios y políticos que asistirán, se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona.

Cómo será la exposición de Manuel Adorni este miércoles en Diputados

Tanto la Casa Rosada como Martín Menem preparan para mañana una gran demostración de apoyo para acompañar a Adorni frente a los cuestionamientos de la oposición por su situación patrimonial y otros temas de gestión.

Con Javier Milei, su hermana Karina y todos los ministros del Gabinete a la cabeza, los palcos de la Cámara Baja estarán colmados de figuras del oficialismo.

Javier Milei y Karina Milei, junto con toda la cúpula del Gobierno, acompañarán a Manuel Adorni en su presentación ante el Congreso. (Foto: Presidencia)

Entre ellos se encontrará la mesa chica de Adorni: su mano derecha, Javier Lanari, su jefa de Gabinete, Aimé Vázquez y su secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También irán Patricia Bullrich y otros senadores libertarios; Pilar Ramírez y sus legisladores porteños; y una tropa de alrededor de 150 legisladores y dirigentes de la provincia de Buenos Aires comandados por Sebastián Pareja, incluido el hermano del ministro coordinador, Francisco Adorni.

En ese contexto, en Casa Rosada aseguraron a TN que el jefe de Gabinete dará un discurso institucional de poco más de una hora con foco en los logros económicos de la gestión —con la estabilidad macro como principal activo—, además de las reformas conseguidas hasta el momento y todas las que quedan pendientes para el resto del mandato.

Además, fuentes al tanto de los preparativos adelantaron que Adorni trabajó en una estrategia defensiva: “Con todo el Gobierno ahí, primero va a salir a bancar sin parar la gestión, área por área. Y ante cada pregunta, va a redoblar la apuesta”.

Según habían deslizado en las semanas previas, la ofensiva contra los bloques opositores que cuestionen la situación patrimonial del jefe de Gabinete incluirá una mención directa a algunos legisladores con presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.