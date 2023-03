UN NENE CHAQUEÑO DE 4 AÑOS SUFRE UNA GRAVE INFECCIÓN DE OÍDOS Y BUSCAN COLABORACIÓN PARA COSTEAR LA CIRUGÍA

Isaías, un niño de cuatro años oriundo de Sáenz Peña, padece una grave infección de oídos que le generó una serie de consecuencias y como su situación empeoró, deben someterlo a una operación, estudios y tratamiento.

Por eso, en las redes sociales iniciaron la campaña solidaria «Todos por Isaías», para recolectar donaciones destinadas a costear la cirugía, que hoy cuesta $ 120.000, más una resonancia, un electroencefalograma y el tratamiento posterior.

El niño no cuenta con obra social, pero su madre no consigue turno en el Pediátrico y tuvieron que buscar una solución particular. «Venimos hace mucho tiempo y no puedo esperar», aseguró Mónica Barreto en diálogo con Diario Chaco.

«Desde el año pasado estamos con la infección y en Sáenz Peña lo diagnosticaban otitis. Cuando hacemos una interconsulta acá en Resistencia por la hipoacusia de Isaías, nos enteramos de todo esto», reveló.

Sobre las consecuencias, Mónica detalló: «Vive con dolor de oído, fiebre, dolor de cuerpo, cabeza, dientes y sigue con las convulsiones. Respecto de las convulsiones, si bien en Sáenz Peña le diagnosticaron epilepsia, cuando lo atendió la otorrino me dijo que posiblemente estén vinculadas a la inflamación que tiene en la parte de la cabeza».

La campaña en redes.

«En dos meses la hipoacusia de Isaías subió, la infección que tiene en sus dos oídos le dificulta escuchar y por ende le cuesta hablar», agregó.

«Isaías necesita nuestro aporte solidario. Tiene 4 años y debe someterse a una cirugía de oído que cuesta $ 120.000 Su familia pide colaboración para costearla», reza la campaña solidaria y a su vez compartieron el CBU: 0110409130040929367247.

