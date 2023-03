NACIÓ UN BEBÉ DE MÁS DE 6 KILOS EN JUJUY

Xander Tahiell Lobo fue el nombre elegido por sus papás, Jovita Figueroa y Cristian Lobo. Tanto el bebé como su mamá, ya fueron dados de alta.

Este lunes, nació en Libertador General San Martín de Jujuy, Xander Tahiell Lobo, un súper bebé de 6 kilos y 600 gramos.

Los padres del recién nacido, Jovita Figueroa y Cristian Lobo, compartieron una imagen de Xander que nació el lunes 27 de marzo, a las 18 horas, en la Clínica Ledesma, según informó Canal 7 de Jujuy.

Su padre aseguró a Ámbito que tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud. Detalló que el martes, alrededor de las 19 horas, ambos fueron dados de alta y ya están regresando a El Talar, de donde son oriundos.

Algunos meses atrás, en Brasil nació un superbebé llamado Angerson con 7.328 kilos y 59 centímetros. Nació por cesárea en el Hospital Padre Colombo, del municipio de Parintins, a 369 kilómetros de Manaos, capital de la Amazonas.

Se trató del bebé más grande que nació en esa región y rompió el récord al bebé más grande del Amazonas, según informó la Secretaría de Estado de Salud.

SALUD INFORMÓ SOBRE EL TRASLADO NO AUTORIZADO DE UNA MUJER

Autoridades del Ministerio de Salud Pública del Chaco se hicieron presentes en El Sauzalito, para realizar las investigaciones pertinentes ante el caso de una paciente oriunda de Formosa, quien solicitó su alta voluntaria en el Hospital “Dr. Arturo Illia”, para trasladarse hacia la localidad Ingeniero Juárez de la vecina provincia.

Se inició un procedimiento de sumario administrativo para investigar las responsabilidades correspondientes.

Desde la cartera sanitaria aclaran y remarcan que este tipo de procedimientos así como los traslados por vía fluvial no están autorizados, e informan que en esta situación en particular no fueron advertidas las instancias correspondientes, ni autorizado el procedimiento.

Los traslados en la provincia se hacen bajo protocolo legalmente autorizado y todo procedimiento por fuera de este marco es considerado irregular e ilegal, y sujeto a sanciones disciplinarias, de acuerdo a la responsabilidad de quienes intervengan.

El subsecretario de Atención y Acceso al Sistema de Salud, Javier Cerezo, y el director de Regiones Sanitarias, Juan Gauto, se apersonaron en el Hospital “Dr. Arturo Illia” y en virtud de las irregularidades detectadas en los procesos sanitarios de derivaciones se inició un procedimiento sumario administrativo.

Desde el Ministerio remarcan que el Hospital de El Sauzalito cuenta con los servicios que garantizan la atención en el nosocomio y la derivación hacia centros de referencia de mayor complejidad como el Hospital “Bicentenario General Güemes” de Juan José Castelli, cuyo protocolo implica la solicitud de autorización y la notificación obligatoria a la red sanitaria provincial.

Fuente: Datachaco

