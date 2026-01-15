MACHAGAI TRAS UNA PERSECUCIÓN, RECUPERARON UNA CAMIONETA BUSCADA POR LA JUSTICIA Y DETUVIERON A UN JOVEN

El operativo se extendió durante varias horas y culminó en el cruce Milobich, sobre la Ruta Provincial N° 10. Con este procedimiento, la Policía del Chaco alcanzó los doce vehículos recuperados en lo que va del año en distintos puntos del territorio provincial.

Este martes por la tarde, efectivos del Departamento Seguridad Rural Machagai lograron la recuperación de una camioneta con pedido vigente y la aprehensión de un joven de 22 años, tras una intensa persecución policial que se inició en la zona del puesto caminero Makallé y finalizó en inmediaciones de la localidad de Machagai.

El episodio comenzó cuando dos camionetas Toyota evadieron un control policial y se dieron a la fuga a alta velocidad por Ruta Nacional N° 16. Ante esta situación, se desplegó un amplio operativo cerrojo con la intervención de distintas unidades rurales y viales.

Durante la huida, uno de los rodados tomó un camino alternativo y salió hacia la Ruta Provincial N° 10. Allí, personal de la Sección Rural Presidencia de la Plaza logró interceptarlo en el cruce conocido como Milobich, donde los ocupantes impactaron contra un cerco perimetral, abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia una zona boscosa.

Tras un rastrillaje, uno de los sospechosos fue alcanzado y reducido. Se trató de un joven de 22 años, oriundo de la provincia de Formosa, quien fue aprehendido en el lugar.

La camioneta recuperada, una Toyota SW4 SRX color gris oscuro, sin dominio colocado, fue sometida a verificación por personal especializado, confirmándose que era requerida por una causa judicial tramitada en la provincia de Buenos Aires.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 10 de Resistencia, el joven fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesto encubrimiento y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Con este procedimiento, la Policía del Chaco alcanzó los doce vehículos recuperados en lo que va del año en distintos puntos del territorio provincial, como resultado de los operativos desplegados a lo largo y ancho de la provincia.

