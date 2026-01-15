ACCIÓN POLICIAL AGENTES RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS A UN DELIVERY EN FONTANA

Este jueves, personal de las Comisarías Tercera y Primera de Fontana intervino en un hecho de robo con arma que tuvo como víctima a un repartidor de comidas en inmediaciones de avenida Güemes, barrio 222 Viviendas.

Tras tareas investigativas y datos aportados por el damnificado, los efectivos lograron identificar al presunto autor, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga, arrojando parte de los elementos sustraídos, los cuales fueron secuestrados y reconocidos por la víctima.

Entre lo recuperado se encuentra dinero en efectivo, un teléfono celular iPhone y una mochila de reparto.

La Fiscalía interviniente dispuso la restitución de los elementos y la continuidad de las diligencias para lograr la aprehensión del autor.

