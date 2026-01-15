LEANDRO PAREDES Y RADAMEL FALCAO FUERON PARTE DEL HOMENAJE A RUSSO TRAS EL AMISTOSO ENTRE BOCA Y MILLONARIOS

La Copa Miguel Ángel Russo, en la que Boca y Millonarios de Colombia empataron 0-0, terminó con un sentido homenaje al entrenador que murió en octubre y que tuvo pasos destacados por ambos clubes. Leandro Paredes y Radamel Falcao fueron los protagonistas del emotivo momento.

Una vez que terminó el partido, Marcelo “Chelo” Delgado bajó al campo de juego y les entregó trofeos a ambos referentes. Luego, el argentino y el colombiano intercambiaron camisetas de sus clubes con el apellido del DT homenajeado en la espalda. Desde las tribunas bajó un aplauso cerrado, como símbolo de respeto.

Pero ese no fue el único reconocimiento de la tarde. Antes del partido, el círculo central había sido cubierto con una lona que tenía impresas tres fotos de Russo y la frase “Amor con amor se paga”. Antes de que arrancara el encuentro, además, los futbolistas posaron todos juntos con un cartel que llevaba el nombre del DT.

Boca y Millonarios protagonizaron un homenaje a Miguel Ángel Russo (Foto: Fotobaires)

La Copa Miguel Ángel Russo se jugará todos los años

En una entrevista que dio en el Canal de Boca, el presidente Juan Román Riquelme hizo un importante anuncio. Informó que la Copa Miguel Ángel Russo será un partido que se repetirá todos los años en enero en la Bombonera.

“Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con Millonarios», dijo, emocionado.