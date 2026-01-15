PAMPA DEL INFIERNO: RÁPIDO ACCIONAR PARA DAR CON LOS PRESUNTOS AUTORES DE UN HOMICIDIO

Un adolescente falleció tras ser atacado con un arma blanca.



En la tarde del jueves, un rápido despliegue policial permitió detener a un hombre y su hijo presuntos autores del homicidio de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida tras ser herido con un arma blanca en el barrio Mecherito.

Tambien secuestraron armas que estarían vinculadas al hecho.

A las 15:45, personal policial recibió el aviso de que un joven se encontraba lesionado en la vía pública. Al llegar a la intersección de las calles Eva Perón y Güemes, los agentes hallaron a un masculino recostado en la vereda.

Fue trasladado de inmediato al hospital local, donde fue identificado como Alexis Moreno de 16 años. Pese a los trabajos de reanimación (RCP), el joven falleció alrededor de las 16:10, según diagnóstico del médico de guardia, Dr. Claudio Mendoza.

Investigación y detenciones .

Las tareas investigativas permitieron identificar a los supuestos autores del ataque, un hombre de 53 años y su hijo de 19 años. Ambos fueron conducidos y quedaron alojados en la comisaría local.

Además se procedió al secuestro dos cuchillos (uno tipo machete y otro tipo carnicero con funda de cuero), dos gomeras, un trozo de ladrillo, balines y piedras utilizadas como elementos contundentes.

La Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Soto ordenó la notificación de la aprehensión de los acusados en la causa por supuesto homicidio, además de la constatación del lugar del hecho y la elaboración de informes médicos sobre el occiso.

