RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA TRAS INTENSAS TAREAS INVESTIGATIVAS

Hoy, personal del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana, División Sustracción Vehicular, logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída esta madrugada.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 11:30 , en inmediaciones de avenida Urquiza al 3500, en el marco de una causa por supuesto hurto, iniciada tras la denuncia radicada en la Comisaría Tercera Metropolitana.

Ante esta situación, los investigadores revisaron el material fílmico, logrando identificar la modalidad del hecho y las características del autor, quien fue observado retirando el rodado desde el estacionamiento del edificio donde reside el propietario.

Con los datos obtenidos, el personal policial profundizó las averiguaciones en la zona, obteniendo información de vecinos, lo que permitió establecer que el rodado estaría siendo ofrecido para la venta en inmediaciones de un asentamiento cercano.

Tras una recorrida por la zona, los efectivos localizaron la motocicleta oculta entre malezas, en una edificación abandonada, constatándose mediante consulta al Padrón Unificado Motovehicular que la misma contaba con un pedido de secuestro activo.

Finalmente, el Equipo Fiscal N° 10, dispuso el secuestro del rodado y su posterior restitución al propietario.

En tanto, continúan las tareas investigativas para lograr la aprehensión del presunto autor del hecho.

