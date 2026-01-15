INTENTÓ HACER PASAR UN TELÉFONO EN UN TAPER DE ALIMENTOS

Los efectivos revisaron todo y descubrieron que había escondido un celular, la mujer fue notificada de las actuaciones judiciales

Anoche los efectivos de la División Microtráfico recibían alimentos y ropas para los alojados en la dependencia. Alrededor de las 22, una mujer hizo entrega de varios elementos para su familiar.

Allí verificaron todo para evitar el paso de elementos prohibidos al sector de celdas y descubrieron que dentro de un recipiente con doble fondo, había escondido un teléfono celular Samsung.

Ante esta situación procedieron al secuestro del teléfono y de una tarjeta sim. Se instruyeron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía en turno

