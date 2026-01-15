ABANDONARON DOS GARRAFAS AL VER EL PATRULLERO

Los agentes las secuestraron y la pusieron a resguardo

Alrededor de las 4 de la madrugada los efectivos de la División Patrulla Preventiva tomaron conocimiento que dos sujetos habrían sustraído garrafas de gas en el barrio San Cayetano y las estaban trasladando, inmediatamente comenzaron recorridas por el lugar.

En la esquina de Malvinas y calle 3 vieron a dos sujetos que arrojaron las garrafas en la calle y huyeron entre los pasillos del barrio. Los uniformados realizaron un acta de secuestro de los bienes y lo trasladaron a la Comisaría Sexta donde esperan ser buscados por sus dueños

