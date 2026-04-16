MACHAGAI SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO POR HURTO

El rodado había sido retenido en un control de tránsito y presentaba requerimiento judicial de Sáenz Peña.

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En la localidad de Machagai, efectivos policiales secuestraron una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo en una causa por supuesto hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la Planta Verificadora N° 4, donde un oficial de justicia se presentó con un oficio judicial para realizar la verificación física de un motovehículo marca Corven Energy 110 cc, que había sido secuestrada previamente por personal de tránsito municipal de la localidad.

Al realizar el examen correspondiente, los efectivos constataron que los números de motor y chasis eran originales de fábrica.

Al consultar al sistema, detecton que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría Primera de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa por hurto.

Ante esta situación, la fiscalía en turno dispuso el secuestro del motovehículo y su traslado a la unidad policial interviniente por razones de jurisdicción. Asimismo, se notificó a la persona involucrada en la causa por supuesta obligación vinculada a encubrimiento, continuando en libertad.

La investigación continúa con las diligencias de rigor.

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