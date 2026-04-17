DETIENEN A UNA MUJER CON MAS DE 200gr DE COCAINA EN LA TERMINAL DE SAN MARTIN

El despliegue tuvo lugar este jueves, entre las 19:10 y las 21, en la intersección de las calles Chile e Hipólito Yrigoyen, donde personal de la División Operaciones Drogas Interior, llevó adelante controles sobre colectivos y pasajeros.

El procedimiento se activó tras un aviso anónimo que alertaba sobre una mujer que habría adquirido estupefacientes en la ciudad de Resistencia y se dirigía hacia Presidencia Roca. A partir de esa información, los efectivos intensificaron los controles sobre los micros que cubrían ese trayecto.

Fue así que lograron identificar a una sospechosa que coincidía con las características aportadas. La pasajera, al notar la presencia de los agentes, extrajo de su mochila un objeto de forma cilíndrica, cubierto con un preservativo y lo ocultó debajo de un asiento, para luego cambiarse de lugar.

Ante esta maniobra, y con la presencia de un testigo que observó la situación, se procedió a la inspección del elemento, confirmando que contenía cocaína, tanto compacta como fraccionada, con un peso total de 209,7 gramos.

La droga secuestrada.

Además del estupefaciente, los efectivos incautaron un teléfono celular, 41.100 pesos en efectivo y dos boletos de viaje, correspondientes al trayecto entre Presidencia Roca y Resistencia.

La detenida fue identificada y tiene 29 años, domiciliada en Presidencia Roca, quien quedó aprehendida por disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304-N.

Por otra parte, la droga secuestrada tendría un valor cercano a los cinco millones de pesos en el mercado ilegal y podría representar entre 1.500 y 3.000 dosis destinadas a la venta al menudeo.

La investigación continúa para determinar si la mujer actuaba sola o formaba parte de una red de distribución de drogas en la región.