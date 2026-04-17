CAPUTO ASEGURO QUE SEGUIRAN LAS REFORMAS Y PROMETIO BAJAR IMPUESTOS

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo este jueves, en Washington, una presentación ante inversores en la que se refirió la situación económica argentina y reafirmó los próximos pasos de su plan.

Fue en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Allí, ambos funcionarios coincidieron en que avanzarán con reformas estructurales para la Argentina y buscarán mejorar la competitividad y atraer inversiones.

Durante su exposición, Caputo sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es «reducir lo que llamamos el costo argentino» y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes: «Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística».

«Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales», afirmó, y agregó: «Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas».

En esa línea, sostuvo: «Necesitamos ser más competitivos, pero lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina, que era mediante mega devaluaciones para ocultar la falta de productividad».

Por su parte, Bausili defendió el esquema cambiario: «Prevalece después de un ataque tan fuerte como el que atravesamos».

Asimismo, el titular del Central dijo que en los últimos meeses se redujo la volatilidad y bajaron las tasas de interés. «En un contexto de estabilidad cambiaria, donde los precios relativos todavía se están acomodando, esperamos que este sea un proceso que ya esté llegando a su fin», afirmó Bausili, y atribuyó la mayor resistencia del país al shock externo a «la solidez de los pilares del programa económico y las reformas que ya se han llevado a cabo».

Caputo añadió que, pese al impacto global sobre los precios de los commodities como el petróleo y la carne, el programa económico se mantiene sin modificaciones: «Nuestro enfoque en términos de política monetaria sigue centrado en las tendencias subyacentes de la inflación y no en reaccionar a shocks en precios relativos». Por ello, dijo, el Central ha mantenido una «postura monetaria restrictiva» durante los últimos seis meses y no prevén cambios hasta que la inflación doméstica converja al nivel internacional.

El presidente del Banco Central enfatizó además en la importancia de la credibilidad: «Lo que esperamos es haber construido credibilidad, que será una herramienta muy importante». Y en relación con la acumulación de las reservas, expuso: «Estamos cerca de los US$6000 millones».