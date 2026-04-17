EL GOBIERNO PROVINCIAL CONSOLIDA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DESAGÜES EN LA ZONA NORTE DE RESISTENCIA

El Gobierno provincial avanza con la ejecución de obras de desagües pluviales en la zona norte de Resistencia, como parte de las intervenciones complementarias a la recientemente finalizada avenida Coronel Falcón. Se trata de una obra clave para el desarrollo urbano del sector y para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En este marco, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, estuvo en el área para constatar el estado de situación y supervisar el avance de los trabajos, considerados fundamentales para el correcto funcionamiento integral de la obra.

Las tareas en ejecución contemplan la construcción de infraestructura hidráulica destinada a mejorar el drenaje pluvial, garantizando el saneamiento del sector y reduciendo el riesgo de anegamientos ante precipitaciones intensas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas intervenciones no solo responden a las necesidades actuales de la zona, sino que también están proyectadas en función del crecimiento urbano futuro, consolidando así una planificación estratégica que acompaña el desarrollo de la ciudad.

De esta manera, la gestión encabezada por el gobernador Leandro Zdero continúa fortaleciendo la infraestructura urbana, con obras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el ordenamiento territorial de la capital chaqueña.

Relacionado