LA ANMAT PROHIBIO PRODUCTOS COSMETICOS PARA NIÑOS: MIRA CUALES SON

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de una serie de cosméticos infantiles, por irregularidades en su rotulado y ausencia de registros sanitarios.

La decisión quedó oficializada este viernes, en el Boletín Oficial, mediante la Disposición 1860/2026, que también impide la publicación de estos productos en plataformas de venta online.

Según detalló el organismo, los artículos alcanzados, entre ellos, distintos labiales y una paleta de sombras, carecen de datos de inscripción sanitaria, lo que los convierte en productos ilegítimos. Entre las marcas mencionadas figuran POLA AYIR, MAGIC YOUR LIFE, RPK y FAVOR BEAUTY, todos de origen importado.

La resolución establece que los productos quedan prohibidos «en todas sus presentaciones» hasta que se regularice su situación. En ese sentido, la Anmat remarcó que no es posible asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Además, el organismo subrayó que los cosméticos no ingresaron al país a través de importadores habilitados ni por los canales legales correspondientes, lo que refuerza el riesgo para potenciales usuarios.

La medida se suma a una serie de acciones recientes del ente regulador. El mes pasado, la Anmat también había prohibido la venta de productos cosméticos y un repelente de insectos por falta de registro.