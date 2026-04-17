ELON MUSK, DUEÑO DE X Y TESLA: «RENTA BASICA UNIVERSAL PARA LOS DESEMPLEADOS POR LA IA»
El magnate Elon Musk propuso que un ingreso universal alto es la salida ideal frente al desempleo que causará la inteligencia artificial en el futuro.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el reconocido Elon Musk lanzó una audaz propuesta económica mundial. El magnate sudafricano aseguró firmemente que la única manera de combatir el enorme desempleo causado por la inteligencia artificial será estableciendo la Renta Básica Universal.
El plan de Elon Musk para evitar una crisis inflacionaria
En su breve pero contundente mensaje publicado en las redes sociales, el multimillonario dueño de X, Tesla y Starlink fue un paso más allá al analizar las inevitables consecuencias macroeconómicas de su gran idea. Según detalló, la entrega de cheques emitidos por el gobierno federal para sostener este ingreso universal no generaría ningún tipo de inflación en los mercados internacionales.