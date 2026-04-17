Vie. Abr 17th, 2026

ELON MUSK, DUEÑO DE X Y TESLA: «RENTA BASICA UNIVERSAL PARA LOS DESEMPLEADOS POR LA IA»

por Redaccion J 7 horas atrás

El magnate Elon Musk propuso que un ingreso universal alto es la salida ideal frente al desempleo que causará la inteligencia artificial en el futuro.

Elon Musk

Elon Musk, empresario dueño de X y Tesla: «Hay que crear un ingreso universal para los desempleados por la IA»

A través de su cuenta oficial en la red social X, el reconocido Elon Musk lanzó una audaz propuesta económica mundial. El magnate sudafricano aseguró firmemente que la única manera de combatir el enorme desempleo causado por la inteligencia artificial será estableciendo la Renta Básica Universal.

"Ingreso UNIVERSAL ALTO a trav&eacute;s de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA. La IA/rob&oacute;tica producir&aacute; bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habr&aacute; inflaci&oacute;n", dijo Elon Musk

«Ingreso UNIVERSAL ALTO a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA. La IA/robótica producirá bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación», dijo Elon Musk

El plan de Elon Musk para evitar una crisis inflacionaria

En su breve pero contundente mensaje publicado en las redes sociales, el multimillonario dueño de X, Tesla y Starlink fue un paso más allá al analizar las inevitables consecuencias macroeconómicas de su gran idea. Según detalló, la entrega de cheques emitidos por el gobierno federal para sostener este ingreso universal no generaría ningún tipo de inflación en los mercados internacionales.

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