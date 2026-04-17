ARCA SUBASTARA CONSOLAS PLAYSTATEION 5 A BAJO PRECIO, COMO PARTICIPAR

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública de productos decomisados que incluye consolas PlayStation 5, con precios base que parten desde los $237.000. El remate será el jueves 23 de abril y se realizará de forma online a través del Banco Ciudad.

El lote está compuesto por 12 unidades que fueron incautadas por la Dirección General de Aduanas en distintos operativos. Los valores iniciales varían según el modelo: algunas consolas arrancan en $237.000, otras en $355.500 y las de gama más alta desde $816.000. En todos los casos, se ubican por debajo del precio habitual en comercios, donde estos equipos suelen superar el millón de pesos.

Desde el organismo indicaron que el dinero recaudado en este tipo de subastas se destina al Estado. Según datos oficiales, hasta fines de marzo de 2026 el acumulado superó los $78,5 millones.

El proceso será completamente virtual, lo que permite participar desde cualquier punto del país. Para ingresar a la subasta, los interesados deben registrarse en la plataforma del Banco Ciudad, inscribirse en el remate específico con antelación y realizar un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base . Quienes no resulten ganadores recuperan ese monto, mientras que a los adjudicatarios se les descuenta del pago final.

El día del remate, los usuarios habilitados podrán acceder a la sala virtual y ofertar en tiempo real por cada lote.