CHACO REFUERZA LOS OPERATIVOS ANTIDROGAS Y AFIANZA RESULTADOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó el avance de las acciones y remarcó que “hay una decisión firme de sostener la presión sobre las redes de narcotráfico en todo el territorio provincial, con más controles, más investigación y presencia permanente del Estado”.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad, intensificó los operativos contra el narcotráfico y el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia, logrando detenciones, secuestro de estupefacientes y la desarticulación de puntos de venta.

Los procedimientos arrojaron resultados relevantes tanto en el interior como en el área metropolitana. En Presidencia de la Plaza, un control vehicular permitió interceptar el traslado de cocaína. En Villa Ángela, un allanamiento derivó en detenciones y el secuestro de droga lista para su comercialización. También se realizaron intervenciones en La Tigra y Taco Pozo, donde operativos sobre la Ruta Nacional 16 permitieron detectar circuitos de distribución y concretar nuevas detenciones.

En Resistencia, los controles urbanos y allanamientos en distintos barrios posibilitaron nuevas incautaciones y la desarticulación de puntos de venta, en el marco de una modalidad de comercialización fragmentada que demanda mayor presencia preventiva e investigativa.

El despliegue también alcanzó a Sáenz Peña, Machagai, Quitilipi, Charata, General San Martín y Las Breñas. En Charata, uno de los procedimientos permitió el secuestro de cocaína valuada en aproximadamente 22 millones de pesos, evidenciando la magnitud de los golpes al narcotráfico en la provincia.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida del gobernador Leandro Zdero, ejecutada a través del Ministerio de Seguridad, que fortalece el esquema operativo con eje en la prevención, el control y la investigación criminal. “Los resultados marcan una tendencia clara: más operativos, menos droga en las calles y un Estado que no retrocede en la lucha contra el narcotráfico”, concluyó Matkovich.

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