RESISTENCIA: JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, 250 agentes participaron de una jornada orientada a optimizar procesos administrativos, procedimientos y de gestión.

El Gobierno provincial, a través de la Asesoría General de Gobierno y en articulación con el Municipio de Resistencia, llevó adelante este jueves una nueva jornada de capacitación destinada a empleados municipales con el objetivo de fortalecer conocimientos y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos, procedimientos y gestión pública.

La asesora general de Gobierno, Alejandra Ferreyra, explicó que estas acciones responden a políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero, orientadas a promover la formación continua en distintos organismos del Estado. “Buscamos compartir experiencias y conocimientos jurídicos. En esta oportunidad, trabajamos junto a la Secretaría Legal del Municipio en temas vinculados al acto administrativo, procedimientos, responsabilidades y el ejercicio de la función pública”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de estos espacios de formación. “Son instancias altamente gratificantes que permiten incorporar herramientas concretas para el servidor público, generando mayores niveles de eficiencia y eficacia en la administración”, afirmó.

Ferreyra remarcó además que el conocimiento de los procedimientos administrativos contribuye a agilizar la gestión y mejorar la respuesta al ciudadano. “Cuando el agente sabe cómo debe operar la administración, todo se vuelve más fluido, rápido y seguro, garantizando una atención más eficiente”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Resistencia, Natalia Acevedo, agradeció al Gobierno provincial por impulsar esta iniciativa y destacó su impacto en la calidad del servicio público. “Estas capacitaciones buscan mejorar procedimientos y optimizar el vínculo entre el vecino y el agente municipal, aportando eficiencia y transparencia”, expresó.

Finalmente, subrayó que este tipo de acciones fortalecen la gestión municipal y contribuyen a brindar respuestas más ágiles y efectivas a la comunidad.

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