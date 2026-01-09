LUNA DE MIEL CON DELCY RODRÍGUEZ: DONALD TRUMP SUSPENDIÓ UN SEGUNDO ATAQUE A VENEZUELA
El presidente de Estados Unidos advirtió que a pesar haber suspendido un segundo ataque «todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad».
«Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘Búsqueda de la paz'», afirmó el mandatario republicano en un mensaje publicado en su plataforma Truth en el que consideró que «este es un gesto muy importante e inteligente» de parte del gobierno de Delcy Rodríguez.
La moral de Donald Trump
En diálogo con The New York Times Trump aseguró que el único freno a su autoridad ejecutiva es su «propia moral». Ante la consulta sobre los límites de su gestión, el mandatario fue contundente al declarar: «Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme».
Ante el extendido reclamo global para que respete los lineamientos del derecho internacional Trump no tuvo problema alguno en admitir que no considera necesaria dicha normativa.
Para los analistas, estas declaraciones representan el reconocimiento más directo de su visión del mundo, basada en la supremacía estadounidense. Esta postura sostiene que la fuerza nacional, y no los tratados o convenciones, debe ser el factor determinante cuando surgen conflictos entre las potencias globales.