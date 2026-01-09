LUNA DE MIEL CON DELCY RODRÍGUEZ: DONALD TRUMP SUSPENDIÓ UN SEGUNDO ATAQUE A VENEZUELA

De todos modos dejó en claro que

la espada de Dámocles sigue pendiendo sobre los venezolanos: «he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad»

La moral de Donald Trump

En diálogo con The New York Times Trump aseguró que el único freno a su autoridad ejecutiva es su «propia moral». Ante la consulta sobre los límites de su gestión, el mandatario fue contundente al declarar: «Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme».

Ante el extendido reclamo global para que respete los lineamientos del derecho internacional Trump no tuvo problema alguno en admitir que no considera necesaria dicha normativa.

Para los analistas, estas declaraciones representan el reconocimiento más directo de su visión del mundo, basada en la supremacía estadounidense. Esta postura sostiene que la fuerza nacional, y no los tratados o convenciones, debe ser el factor determinante cuando surgen conflictos entre las potencias globales.