VIVA LA PATRIA 25 DE MAYO EN MIRAFLORES: PATRIA, MEMORIA Y COMUNIDAD
Esta mañana vivimos una emotiva celebración patria en la Plaza Central con el izamiento de la Bandera Nacional y luego con el emotivo acto.
El acto se realizó en articulación con la E.E.S. N° 90 y contó con la participación de autoridades de diferentes instituciones y una gran presencia de nuestras escuelas.
Ver a la comunidad toda cantar el Himno, portar las banderas y ser protagonistas nos recuerda que la patria se construye todos los días, en cada aula y en cada barrio.
Gracias a las instituciones educativas, a las fuerzas vivas de la comunidad y a cada vecino que se acercó a compartir esta fecha tan significativa para todos los argentinos.
Sigamos trabajando juntos para que el espíritu del 25 de Mayo se traduzca en compromiso, unidad y acción por una Miraflores mejor.