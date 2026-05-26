DETUVIERON A UN HOMBRE ARMADO QUE MERODEABA CASAS Y A OTROS DOS POR DISTURBIOS

Tres hombres resultaron detenidos este martes, en Resistencia, en una serie de intervenciones policiales: uno de ellos armado con un puñal y otros dos acusados de generar disturbios en una transitada zona de la ciudad.

El primer procedimiento ocurrió cerca de las 14.15, sobre avenida Moreno al 1500, cuando agentes que realizaban recorridas preventivas observaron a un joven caminando de manera sospechosa frente a distintas viviendas.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre iba tocando y probando picaportes de las casas de la cuadra, situación que llamó la atención de los efectivos. Al ser interceptado, descubrieron que llevaba oculto en la cintura un puñal con una hoja de unos 10 centímetros.

El sospechoso, de 24 años, fue demorado y trasladado primero a Sanidad Policial y luego a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde quedó alojado junto al arma blanca secuestrada.

DISTURBIOS EN PLENA AVENIDA

Minutos más tarde, alrededor de las 14.45, efectivos de la Patrulla Preventiva volvieron a intervenir, esta vez en avenida Belgrano y calle Mendoza, donde dos hombres estaban causando disturbios en la vía pública.

De acuerdo con el reporte policial, los sujetos alteraban el orden y generaban molestias entre comerciantes y transeúntes de la zona. Ambos, de 23 y 33 años, fueron demorados y trasladados para las actuaciones correspondientes.