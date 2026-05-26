Donald Trump se realizó estudios médicos a días de cumplir 80 años: el motivo

Tras el chequeo, Trump mantuvo reuniones vinculadas a la política interna y a la estrategia internacional, con la situación en Irán entre los temas centrales.

Como es habitual, la Casa Blanca difundirá un resumen del examen médico en los próximos días, aunque el nivel de detalle queda a criterio del propio mandatario.

El año pasado, se sometió a dos evaluaciones médicas, una programada en abril y otra no anunciada en octubre, que generó especulaciones. En esa ocasión, se informó que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente que afecta la circulación sanguínea en las piernas.

Según explicó, toma aspirinas de forma diaria, lo que podría estar relacionado con la aparición de hematomas leves en las manos. Tras aquel control, también indicó que una resonancia mostró un estado cardiovascular «excelente».

En ese contexto, su médico personal, Sean Barbabella, sostuvo que la edad cardíaca del mandatario era aproximadamente 14 años menor que su edad real.