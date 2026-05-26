RECUPERARON UNA BICICLETA SUSTRAÍDA Y DEMORARON AL PRESUNTO AUTOR

El sospechoso fue localizado mientras trasladaba el rodado por la vía pública.

Esta tarde, efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída y demoraron a un hombre señalado como presunto autor del hecho.

El hecho ocurrió sobre avenida Edison al 800 aproximadamente, donde una mujer de 43 años alertó a los agentes, que realizaban recorridas por la zona, sobre la sustracción de su bicicleta marca Proliv, rodado 29, color negro. La denunciante indicó además las características de vestimenta del sospechoso.

De inmediato, el personal policial desplegó recorridas por las inmediaciones y logró localizar, en avenida Las Heras y calle Fortín Warner, a un sujeto que coincidía con la descripción aportada y que trasladaba el rodado denunciado.

En el lugar demoraron a un hombre de 28 años y procedieron al secuestro de la bicicleta recuperada. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado a la unidad policial.

Finalmente por disposición del Equipo Fiscal en turno, el demorado quedó aprehendido en una causa por “Supuesto Hurto en Grado de Tentativa”.

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