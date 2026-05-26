LAS PREPAGAS SUBIRÁN SUS TARIFAS CON MONTOS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

A la suba de las tarifas energéticas, ahora las prepagas acaban de anunciar los nuevos aumentos que aplicarán a sus planes a partir de la próxima semana.

Las empresas de medicina privada comenzaron a informar este martes los nuevos valores de sus planes que regirán a partir del próximo 1 de junio y que ya fueron informados a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Con los ajustes de hasta el 2,9% informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican, en algunos casos, por encima de la inflación registrada de abril, que fue 2,6%.

Al menos seis empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a junio de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud que aplicarán aumentos de 2,6%, en línea con el IPC.

En tanto, Omint tendrán una suba mayor. Según el plan de salud, el ajuste mensual llegará hasta 2,9%. La actualización también aplica a los copagos, en algunos casos.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Desde julio de 2025, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).