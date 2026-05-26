DÍA HISTÓRICO PARA BOEDO: SAN LORENZO RECUPERÓ EL 100% DE LOS TERRENOS DE AVENIDA LA PLATA
La dirigencia azulgrana confirmó la incorporación de los últimos 8.345 metros cuadrados sobre Avenida La Plata, un paso clave para avanzar con el futuro estadio en Tierra Santa.
El pueblo azulgrana está de fiesta. San Lorenzo de Almagro confirmó oficialmente que recuperó la totalidad de los terrenos históricos en Boedo tras firmar un convenio de usufructo gratuito con la Corporación Buenos Aires Sur.
El acuerdo le devuelve al club los 8.345 metros cuadrados restantes sobre Avenida La Plata, sellando un hito institucional definitivo en la lucha por el regreso a Tierra Santa.
El anuncio fue realizado este martes por el presidente de la institución, Sergio Costantino, en una conferencia de prensa celebrada en el Estadio Pedro Bidegain. Este paso representa el avance más significativo para el Ciclón desde la aprobación de la Ley de Restitución Histórica en 2012, impulsada y financiada por el compromiso de sus socios e hinchas.
Día histórico para Boedo: San Lorenzo recuperó el 100% de los terrenos de Avenida La Plata
Según detalló Costantino, la resolución de esta última parcela fue el fruto de más de tres años de intensas negociaciones. El objetivo de la dirigencia no es solamente levantar un estadio de fútbol, sino consolidar un proyecto multipropósito que revitalize la fisonomía de Boedo y funcione en perfecta armonía con los vecinos. Para lograrlo, el club realizó estudios de impacto urbano y planificó una serie de obras e iniciativas sociales para la próxima década:
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Infraestructura deportiva y educativa: Ampliación de las escuelas de la institución, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos.
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Impacto ambiental: Creación de un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano de la zona.
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Uso continuo: Un estadio moderno diseñado para albergar actividades deportivas, culturales y sociales durante todo el año.
Una de las grandes novedades del convenio es la inclusión de una cláusula de ejecución obligatoria. San Lorenzo tendrá un plazo de diez años para ejecutar al menos el 20% de la obra del nuevo estadio. En caso de no cumplir con este porcentaje, la institución deberá devolver los terrenos recuperados.
Lejos de ser una traba, el propio presidente de San Lorenzo aclaró que esta condición fue una exigencia impulsada por la comisión directiva actual con un fin estratégico: blindar el proyecto y obligar a las futuras gestiones presidenciales a mantener como prioridad absoluta la construcción de la nueva cancha en Avenida La Plata.