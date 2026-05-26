Bolivia: el Congreso podría derogar una ley para que las Fuerzas Armadas reprima las protestas sociales

La actual Ley de Estado de Excepción data de 2020 y surgió como respuesta al golpe de estado que derrocó a Evo Morales en noviembre de 2019. El mandatario escapó hacia la Argentina mientras Jeanine Áñez asumía la Presidencia, y el Congreso nacional aprobó la norma para contener el caos interno.

La ley plantea que el Ejecutivo debe justificar las medidas que adopte en beneficio de la paz interna, establece los límites temporales para la medida y habilita mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Presidente.

Hasta el martes de esta semana había 20 cortes sólo en el Departamento de La Paz, que mantenían aislada la capital. El Gobierno terminó aceptando que un manifestante de 24 años murió durante los operativos desplegados para liberar rutas tomadas por protestas.

Por mucho que Evo Morales reclamó elecciones adelantadas, Paz redobló la apuesta diciendo que las protestas actuales, nacidas del descontento social por problemas en el abastecimiento de combustibles y otras carencias, son «un parto doloroso pero necesario» para dejar la escructura de poder concentrado en un solo partido político.