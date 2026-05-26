AVIA TERAI RECUPERARON UN INODORO ROBADO Y DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR

El elemento había sido sustraído días atrás desde una vivienda del barrio Castel. La propietaria lo reconoció en la comisaría y pudo recuperarlo.

El procedimiento se realizó esta tarde alrededor de las 17, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones del barrio Santa Catalina. En ese contexto, los agentes observaron a un hombre que al ver la presencia policial, ingresó hacia una zona de ladrillerías cubierta por malezas y abundante vegetación.

Ante la actitud sospechosa, los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo entre los matorrales. Durante la identificación, hallaron en su poder un inodoro marca Deca, de color blanco y en regular estado de uso.

Tras las averiguaciones, determinaron que el artefacto pertenecía a una mujer del barrio Castel, quien se presentó posteriormente en la Comisaría y reconoció el bien como propio. Según manifestó, el objeto había sido robado del baño de su vivienda días atrás, aunque no había radicado la denuncia al considerar imposible su recuperación.

Finalmente por disposición de la Fiscalía interviniente, el elemento fue restituido a su propietaria y el aprehendido quedó a disposición de la Justicia, debiendo ser remitido ante el magistrado interviniente en las próximas horas.

Relacionado