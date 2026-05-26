ANSES ANUNCIÓ UN AUMENTO INOPINADO Y ALGUNOS JUBILADOS COBRARÁN $4.072.503 CON EL AGUINALDO
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo funciona la nueva fórmula de movilidad mensual de ANSES
El Gobierno nacional mantiene vigente el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/24. La normativa fija actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La fórmula toma como referencia el dato de inflación de dos meses anteriores al mes de cobro. Ese mecanismo reemplaza el sistema trimestral que regía anteriormente para las prestaciones previsionales y sociales. ANSES aplica en junio una suba de 3,38% sobre los haberes y asignaciones.
Las asignaciones familiares también reciben el mismo porcentaje de incremento. Los valores actualizados para junio quedan de la siguiente manera:
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asignación universal por hijo: $141.286
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asignación universal por hijo con discapacidad: $460.045
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asignación familiar por hijo: $70.651
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asignación familiar por hijo con discapacidad: $230.032
ANSES aclara que el monto de la AUH corresponde al valor general por cada hijo. El organismo también especifica que la asignación familiar por hijo contempla el primer rango de ingresos.
Jubilación mínima y máxima: montos actualizados para junio 2026
El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:
- Jubilación máxima: $2.715.002
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432
En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo suele confirmar oficialmente estos refuerzos más cerca de la fecha de pago.
De cuánto es el aguinaldo de junio para jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados cobrarán en junio el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago corresponde al primer semestre de 2026 y ANSES lo depositará junto con el haber mensual. El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. El cálculo contempla exclusivamente el haber previsional y no incluye el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.
Los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán el medio aguinaldo calculado sobre los $393.174,10. El bono de $70.000 se abonará por separado y no integrará la base para determinar el SAC. Los titulares de pensiones también percibirán el aguinaldo según el monto de su prestación mensual. Cada beneficio tendrá un cálculo individual de acuerdo con el haber correspondiente.
Detalle del cálculo del medio aguinaldo (SAC)
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Jubilación máxima: al tener un haber mensual de $2.715.002, el aguinaldo correspondiente es de $1.357.501.
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PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): con un monto mensual de $322.780, el aguinaldo equivale a $161.390.
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PNC (Pensión No Contributiva por invalidez y vejez): frente a un cobro de $282.432, el aguinaldo a percibir es de $141.216.