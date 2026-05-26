PAMPA ALMIRÓN IDENTIFICARON A DOS JÓVENES CON PEDIDOS DE APREHENSIÓN

Fueron detectados durante un control preventivo en una zona rural. La intervención se dio en el marco de una causa por atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado.

En el marco de los operativos de prevención que se realizan en zonas rurales de Pampa Almirón, efectivos policiales identificaron este martes a dos jóvenes de 22 años que registraban pedidos de aprehensión vigentes en una causa judicial por atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 17, en inmediaciones del kilómetro 62 de la localidad, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas destinadas a desalentar hechos delictivos y contravencionales.

Durante el operativo, los agentes interceptaron una motocicleta de 150 cilindradas y, tras verificar la identidad de sus ocupantes mediante el sistema Si.Ge.Bi del Departamento de Antecedentes Personales, constataron que ambos presentaban requerimientos judiciales vigentes vinculados a la mencionada causa.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de General San Martín, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

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