CAMBIÓ ANSES: SANDRA PETTOVELLO ACTIVÓ LAS FECHAS DE PAGO DE ASIGNACIONES PARA JUNIO 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la ANSES
Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma neta directa por cada menor registrado. A este valor base se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar, el cual se transfiere en la misma jornada para simplificar el flujo de fondos.
Se informa que las beneficiarias de la AUH de ANSES en junio no necesitan realizar filas presenciales en las delegaciones para activar el cobro con aumento del 2,6%. La acreditación es de oficio y los saldos unificados pueden utilizarse directamente para compras comerciales o transferencias digitales, optimizando los tiempos de administración de la economía doméstica.
Fechas oficiales: días de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026
Se informa que las jornadas de pago se distribuyeron según el último dígito del documento de identidad. El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas de cobro:
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.
-
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.