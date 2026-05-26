FALLECIÓ UNA MOTOCICLISTA TRAS UN SINIESTRO VIAL EN RESISTENCIA

Una motociclista de 30 años perdió la vida este martes en la intersección de Fray Bertaca y Jujuy.

Una mujer identificada como Carla Antonela Rojas de 30 años, falleció este martes por la tarde tras un siniestro vial ocurrido en la esquina de Fray Bertaca y Jujuy, en Resistencia.

El hecho involucró a una motocicleta Guerrero Trip y un automóvil Fiat Punto ocupado por un hombre de 37 años y una mujer de 31. Tras el alerta al 911, efectivos policiales y una ambulancia acudieron al lugar, donde se confirmó el deceso de la motociclista.

Según el examen preliminar del médico policial, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Además, los test de alcoholemia practicados a los ocupantes del automóvil arrojaron resultado negativo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron notificados de las actuaciones en la causa por “Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito”, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

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