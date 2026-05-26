IZAMIENTO DE NUESTRA BANDERA ESTE 25 DE MAYO, REALIZADO EN LA PLAZA CENTRAL DE NUESTRA LOCALIDAD JUNTO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, COMPARTIENDO UNA EMOTIVA JORNADA PATRIA.

Posteriormente, se realizaron los actos en distintas instituciones escolares y organizaciones de Villa Río Bermejito y Fortín Lavalle, donde alumnos, docentes y vecinos participaron de las celebraciones organizadas por cada establecimiento educativo.

El Intendente Municipal Omar Reis se trasladó a la ciudad de Resistencia, capital chaqueña, para participar del acto central junto al Gobernador, ministros y distintos funcionarios de la provincia del Chaco.

La jornada culminó con un gran festival en la cancha del Club San Martín de nuestra localidad, con la participación de artistas locales, agrupaciones gauchas y danzas folklóricas, compartiendo una hermosa tarde junto a jóvenes, familias y vecinos.