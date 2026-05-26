Sin Javier Milei, se reunió la mesa política del Gobierno en pos de avanzar con nuevas reformas

Cabe señalar que el éxito de la agenda oficialista en el Congreso dependerá estrictamente de las negociaciones con los gobernadores. Ante este escenario, cobra fuerza la posibilidad de que el ministro del Interior, Diego Santilli, restablezca los encuentros periódicos con los jefes provinciales afines.

Financiamiento de obra pública, giros de ATN y el diseño del calendario electoral serán las cartas de negociación sobre la mesa; herramientas con las que el Gobierno pretende cosechar triunfos parlamentarios y cerrar una etapa de severa crisis interna.

La presencia de Bullrich en el encuentro

Pese a que su participación estaba asegurada, el foco se desplazó hacia Patricia Bullrich, cuyos desmarques políticos generan tensión a pesar de asegurar internamente que no romperá con el Ejecutivo. En una muestra de la interna gubernamental, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la dejó fuera de la comitiva que acompañó al mandatario en el desfile hacia el Tedeum y en el Cabildo.

No obstante, con su habitual destreza para el manejo de los tiempos mediáticos, la funcionaria logró captar la centralidad del evento.