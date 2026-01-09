Quiénes son Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los dos argentinos que son presos políticos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela mantenía detenidos a más de 900 presos políticos al momento de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas de los Estados Unidos, entre los cuales hay 85 extranjeros, incluidos dos argentinos. Con la noticia de que el nuevo mando de Caracas podría excarcelar a opositores se aviva la esperanza de que ambos regresen al país en breve.

Pero, ¿quiénes son los argentinos retenidos en Venezuela en calidad de presos por motivos políticos?

Uno es el gendarme Nahuel Gallo, quién intentó ingresar a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 por vía terrestre con la intención de ver a su mujer e hijo. El oficial fue detenido en la frontera con Colombia y en seguida lo acusaron de ser espía y de tratar de realizar maniobras de inteligencia para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro.

Agustín Nahuel Gallo, de 34 años, es oficial de Gendarmería Nacional pero se encontraba oficialmente de vacaciones al momento de intentar cruzar la frontera de Venezuela. Actualmente estaría retenido en la unidad penal conocida como Rodeo 1, en Caracas, todavía bajo acusaciones de «terrorismo y espionaje», y de ser un enviado especial del gobierno de Javier Milei, antagónico al de Nicolás Maduro.

El otro argentino que está retenido como preso político es el abogado Germán Darío Giuliani, cuya familia denunció que quedó detenido en mayo de 2025 de manera arbitraria al intentar entrar a Venezuela por motivos laborales.