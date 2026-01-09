RIVER ACELERÓ POR MAHER CARRIZO: CONFÍA EN CERRAR UNA NEGOCIACIÓN CLAVE CON VÉLEZ
El club de Núñez presentó una oferta millonaria por la mitad del pase del joven delantero y el contexto del Fortín abre una puerta que antes parecía sellada.
El mercado de pases volvió a poner a Maher Carrizo en el centro de la escena y, esta vez, River decidió avanzar con firmeza. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo presentó una oferta formal de 6,5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero de Vélez, una propuesta que modificó el clima de la negociación y alimentó el optimismo en Núñez de cara a una posible incorporación de peso para el plantel de Marcelo Gallardo.
A diferencia de lo ocurrido en la ventana de mediados de 2025, cuando los primeros contactos no prosperaron, el escenario actual muestra matices que juegan a favor del Millonario. Uno de los factores determinantes es el presente deportivo del Fortín, que quedó al margen de las competencias continentales y afrontará el año sin el ingreso extra que esas participaciones suelen garantizar. Esa situación obliga a la dirigencia de Liniers a revisar posturas que, meses atrás, parecían inamovibles.
Otro punto que distingue esta negociación es la forma en que River decidió encarar la operación. En esta oportunidad, el club apuesta por Carrizo con fondos propios y sin la intervención del City Group, el respaldo financiero privado con el que había intentado cerrar su llegada anteriormente. Ese cambio no solo agiliza las conversaciones, sino que también muestra una decisión política de ir a fondo por uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino.
La propuesta de River contempla dejarle a Vélez el 50% de la ficha del atacante, un detalle que resulta clave. Mantener una parte del pase de Carrizo, teniendo en cuenta su edad, su rendimiento y su proyección internacional, representa una chance concreta de una futura venta millonaria. Ese argumento comenzó a ganar peso en las oficinas del José Amalfitani, donde en el pasado se habían aferrado exclusivamente a la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares como única vía de salida.
Desde el entorno del futbolista ya dieron señales positivas. Carrizo ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la Banda Roja y el club avanzó en los términos de su contrato. Sin embargo, la negociación tiene un elemento de suspenso que mantiene en alerta a Gallardo y su cuerpo técnico: la posibilidad de que aparezca una oferta desde Europa. Para el jugador y su círculo íntimo, el Viejo Continente sigue siendo la prioridad, y cualquier propuesta concreta podría alterar el rumbo de la operación.
Las próximas horas serán determinantes. La institución espera una respuesta formal de Vélez mientras sigue atento a los movimientos del mercado internacional. En paralelo, la dirigencia trabaja en otras gestiones, como la compleja situación de Santino Andino. Por ahora, el «Muñeco» ya cuenta con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña como refuerzos, pero el nombre de Maher Carrizo aparece como una pieza que podría terminar de moldear un plantel con aspiraciones fuertes para la temporada que se avecina.