DETECTAN ESTAFAS A ARGENTINOS QUE VIAJAN A BRASIL

Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advirtieron sobre una modalidad de estafa que está afectando a turistas argentinos en Brasil, especialmente en playas, bares y comercios informales.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Se la conoce como el «golpe da maquininha». Mientras la persona paga con billetera virtual (Pix u otras), el vendedor o un cómplice distrae al cliente y modifica el monto en el posnet, cobrando una cifra mucho mayor a la acordada. Cuando la víctima revisa su cuenta, ya es tarde.

Atención: no es solo el posnet. También se detectaron llamadas o mensajes por WhatsApp que simulan ser de Pix o del Banco Central de Brasil o Códigos QR que prometen promociones y llevan a descargar aplicaciones falsas con malware, capaces de vaciar billeteras virtuales.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA PREVENIR