DETECTAN ESTAFAS A ARGENTINOS QUE VIAJAN A BRASIL

By Redaccion J

Detectan estafas a argentinos que viajan a Brasil ¿Cómo prevenirlas?

Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco piden a los viajantes estar muy atentos a la hora de pagar con tarjetas o billeteras virtuales.

Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advirtieron sobre una modalidad de estafa que está afectando a turistas argentinos en Brasil, especialmente en playas, bares y comercios informales.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Se la conoce como el «golpe da maquininha». Mientras la persona paga con billetera virtual (Pix u otras), el vendedor o un cómplice distrae al cliente y modifica el monto en el posnet, cobrando una cifra mucho mayor a la acordada. Cuando la víctima revisa su cuenta, ya es tarde.

Atención: no es solo el posnet. También se detectaron llamadas o mensajes por WhatsApp que simulan ser de Pix o del Banco Central de Brasil o Códigos QR que prometen promociones y llevan a descargar aplicaciones falsas con malware, capaces de vaciar billeteras virtuales.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA PREVENIR

  • Verificá siempre el monto antes de confirmar el pago.
  • No te distraigas durante la operación, aunque parezca una charla casual.
  • No tengas todo tu dinero en una sola billetera virtual. Transferí solo lo que vas a usar.
  • Pix no llama por WhatsApp ni pide datos personales.
  • No descargues apps fuera de tiendas oficiales.
  • Desconfiá de promociones «demasiado buenas para ser verdad».
  • Vacaciones sí, pero sin bajar la guardia digital. La prevención es la mejor herramienta para evitar estafas.

