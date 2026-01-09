DETECTAN ESTAFAS A ARGENTINOS QUE VIAJAN A BRASIL
Detectan estafas a argentinos que viajan a Brasil ¿Cómo prevenirlas?
Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco piden a los viajantes estar muy atentos a la hora de pagar con tarjetas o billeteras virtuales.
Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advirtieron sobre una modalidad de estafa que está afectando a turistas argentinos en Brasil, especialmente en playas, bares y comercios informales.
¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?
Se la conoce como el «golpe da maquininha». Mientras la persona paga con billetera virtual (Pix u otras), el vendedor o un cómplice distrae al cliente y modifica el monto en el posnet, cobrando una cifra mucho mayor a la acordada. Cuando la víctima revisa su cuenta, ya es tarde.
Atención: no es solo el posnet. También se detectaron llamadas o mensajes por WhatsApp que simulan ser de Pix o del Banco Central de Brasil o Códigos QR que prometen promociones y llevan a descargar aplicaciones falsas con malware, capaces de vaciar billeteras virtuales.
RECOMENDACIONES CLAVE PARA PREVENIR
- Verificá siempre el monto antes de confirmar el pago.
- No te distraigas durante la operación, aunque parezca una charla casual.
- No tengas todo tu dinero en una sola billetera virtual. Transferí solo lo que vas a usar.
- Pix no llama por WhatsApp ni pide datos personales.
- No descargues apps fuera de tiendas oficiales.
- Desconfiá de promociones «demasiado buenas para ser verdad».
- Vacaciones sí, pero sin bajar la guardia digital. La prevención es la mejor herramienta para evitar estafas.