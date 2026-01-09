CONFIRMADO Ya es oficial: el Gobierno confirmó feriado el lunes 12 en todo el país

Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida no implica un feriado nuevo creado de manera excepcional, sino la aplicación plena del calendario oficial y de la legislación vigente que regula el traslado de fechas festivas.

Qué se celebra el Día de los Reyes Magos

El Día de los Reyes Magos, celebrado tradicionalmente cada 6 de enero, conmemora la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús, guiados por la estrella de Belén. El episodio, narrado en el Evangelio de Mateo, es uno de los más representativos del cristianismo y forma parte central del calendario litúrgico.

En Colombia, esta festividad conserva una fuerte presencia simbólica, especialmente en comunidades donde las tradiciones religiosas siguen teniendo un peso cultural significativo. A lo largo de los años, la fecha ha estado asociada no solo a celebraciones religiosas, sino también a encuentros familiares, actividades culturales y eventos comunitarios.

Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, la conmemoración dejó de celebrarse estrictamente el 6 de enero cuando cae entre semana y pasó a trasladarse al lunes siguiente.

Por qué el feriado se traslada al lunes 12 de enero

La Ley Emiliani es la norma que organiza gran parte del calendario de feriados en Colombia. Su objetivo principal es ordenar las jornadas de descanso, evitar interrupciones aisladas de la semana laboral y fomentar el turismo interno a través de los denominados puentes festivos.

Gracias a esta ley, varias celebraciones religiosas e históricas se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. En 2026, el 6 de enero caerá martes, por lo que el feriado correspondiente se moverá automáticamente al lunes 12 de enero.

De esta manera, el país comienza el año con una semana laboral reducida, algo que suele tener un impacto positivo en el ánimo social y en la planificación personal de millones de colombianos.

Quiénes tienen derecho al descanso obligatorio

Al tratarse de un feriado nacional oficial, el descanso del lunes 12 de enero alcanza a:

Trabajadores del sector público

Empleados del sector privado

Personas bajo relación de dependencia formal

La legislación laboral colombiana establece que el feriado es de descanso obligatorio. En los casos en que una empresa requiera que sus empleados trabajen ese día —por ejemplo, en servicios esenciales como salud, seguridad, transporte o energía—, las horas deberán pagarse con el recargo correspondiente, según lo estipulado por la ley.

Esto significa que ningún trabajador puede ser obligado a prestar servicios en un feriado sin la compensación económica adecuada.

El impacto económico de la semana corta

Más allá del alivio laboral, el feriado del 12 de enero tiene un fuerte impacto económico. Desde el sector turístico señalan que los puentes festivos de enero son clave para sostener la actividad luego de la temporada alta de fin de año.

Destinos como:

Cartagena

Santa Marta

Medellín

Eje Cafetero

Villa de Leyva

suelen registrar un aumento en la ocupación hotelera durante estos fines de semana largos. A esto se suma el movimiento en restaurantes, transporte terrestre y aéreo, comercio minorista y actividades recreativas.

Según especialistas en turismo, este tipo de feriados ayuda a distribuir mejor el consumo a lo largo del año, evitando caídas abruptas en la actividad apenas finalizan las vacaciones tradicionales.

Colombia y su calendario de feriados en 2026

Con la confirmación del feriado de Reyes Magos, el Gobierno nacional ratificó el calendario completo de días festivos para 2026, que incluye 18 feriados obligatorios.

Estos son los días de descanso confirmados:

Lunes 12 de enero : Día de los Reyes Magos (trasladado)

Lunes 23 de marzo : Día de San José (trasladado)

Jueves 2 de abril : Jueves Santo

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

Lunes 18 de mayo : Ascensión de Jesús (trasladado)

Lunes 8 de junio : Corpus Christi (trasladado)

Lunes 15 de junio : Sagrado Corazón de Jesús (trasladado)

Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo (trasladado)

Lunes 20 de julio : Día de la Independencia

Viernes 7 de agosto : Batalla de Boyacá

Lunes 17 de agosto : Asunción de la Virgen María (trasladado)

Lunes 12 de octubre : Día de la Diversidad Étnica y Cultural (trasladado)

Lunes 2 de noviembre : Día de Todos los Santos (trasladado)

Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena (trasladado)

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Este esquema consolida a Colombia como uno de los países de la región con mayor cantidad de feriados oficiales, un tema que suele generar debate entre sectores empresariales y sindicales.

Una tradición que se mantiene vigente

Aunque el feriado suele asociarse principalmente al descanso, el Día de los Reyes Magos mantiene su valor cultural. En distintas regiones del país, aún se realizan misas especiales, representaciones simbólicas y actividades comunitarias.

Para muchas familias, la fecha sigue siendo un momento de encuentro y reflexión, incluso en un contexto donde las tradiciones religiosas conviven con una sociedad cada vez más diversa y secularizada.

Un comienzo de año con alivio para millones de colombianos

Con la llegada del feriado del lunes 12 de enero, Colombia inicia el 2026 con una señal clara: priorizar el equilibrio entre trabajo, descanso y actividad económica. La primera semana corta del año aparece como un respiro tras las exigencias de fin de año y como una oportunidad para reorganizar rutinas.

Mientras tanto, empresas, trabajadores y el sector turístico ya ajustan sus agendas, conscientes de que los feriados siguen siendo una herramienta clave en la planificación social y económica del país.