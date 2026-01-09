La empresa Hilados cerró su planta de confección en el Parque Industrial riojano y quedan casi 70 familias en la calle. De un proyecto que prometía 500 puestos de trabajo, solo quedarán 60 empleados en el área de hilandería.

La crisis de la industria textil suma un nuevo capítulo en La Rioja, con más despidos en el sector. La empresa Hilados SA confirmó el cierre de su planta de confección ubicada en el Parque Industrial de la provincia, una decisión que deja sin empleo a alrededor de 70 trabajadores y reduce drásticamente la dotación de personal de la firma.

Según informaron desde el ámbito sindical, la compañía mantendrá en funcionamiento únicamente el sector de hilandería, con apenas 60 empleados. De este modo, el proyecto original que preveía la creación de hasta 500 puestos de trabajo queda definitivamente truncado.

La decisión fue ratificada por Gustavo Castro, titular de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (Foniva), quien señaló que la empresa ya notificó formalmente tanto a los trabajadores como al sindicato, y que se abonarán las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley. “Es una planta más que se va de La Rioja y casi 70 familias que se quedan sin su fuente de trabajo”, lamentó el dirigente sindical en declaraciones a medios locales.

Textil en La Rioja: importaciones y fuerte recesión

Hilados se había instalado en el Parque Industrial riojano hace apenas cuatro años, con un ambicioso plan de expansión que incluso incluyó la construcción de un sector adicional para ampliar la capacidad productiva. Sin embargo, ese crecimiento nunca llegó a concretarse. Castro atribuyó la situación al cambio de escenario económico nacional, marcado por la apertura de importaciones y una fuerte recesión que golpeó al sector. “Las empresas que confeccionaban para grandes marcas comenzaron a desaparecer”, explicó.

El sindicalista también detalló que la empresa había iniciado el año con 140 trabajadores, pero que, tras un proceso sostenido de despidos, la plantilla quedará reducida a poco más de medio centenar de empleados dedicados exclusivamente a la hilandería.

El cierre de la planta de confección confirma lo anunciado en diciembre y vuelve a encender las alarmas sobre el futuro del Parque Industrial de La Rioja y el impacto de las políticas económicas nacionales en la industria local, en un contexto de pérdida de empleo y retracción productiva que afecta de lleno al sector textil.