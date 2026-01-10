MIRAFLORES: UNA MUJER MURIÓ TRAS SER ALCANZADA POR UN RAYO EN ZONA RURAL

En la jornada del 9 de enero de 2026, alrededor de las 12:40 horas, personal de la Comisaría de Miraflores tomó conocimiento de un trágico hecho ocurrido en el paraje rural Pozo del Toro, ubicado a unos 65 kilómetros al norte del casco urbano, por caminos de tierra actualmente intransitables debido a las intensas lluvias.

Según se informó, el aviso fue realizado por el enfermero Alexis Luna, quien comunicó que una ambulancia del Hospital Local acudió al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, el personal de salud constató que una mujer mayor de edad, identificada como Natalia González, se encontraba sin signos vitales en su domicilio.

De acuerdo a las primeras informaciones, el deceso se habría producido a causa de una descarga eléctrica provocada por un rayo.

Interiorizado de la situación, el Fiscal de Turno, Dr. Fabricio Calvo, dispuso que personal policial se constituya en el lugar y mantenga entrevista con el médico de turno del Hospital Local, a fin de que se labre el acta, determinando la causal del fallecimiento. En caso contrario, se ordenó solicitar la intervención de un médico forense y el arribo de un móvil tanatológico.

Las actuaciones continúan y no se descarta la ampliación de la información conforme avancen las diligencias judiciales.

