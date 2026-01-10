EL RÍO BERMEJO SE MANTIENE ESTABLE Y SIN RIESGO DE CRECIDA EN EL CORTO PLAZO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que el río Bermejo registra en Puerto Lavalle una altura de 3,318 metros, con leves oscilaciones dentro de un rango de estabilidad. De acuerdo con el monitoreo hidrológico, la tendencia observada y proyectada para los próximos días es estable a levemente bajante.

El seguimiento técnico, encabezado por el vocal de la APA, Luis Castagno, indica que el río habría alcanzado su pico máximo local, sin evidencias de una nueva onda de crecida en el corto plazo. Desde el organismo explicaron que la ausencia de precipitaciones relevantes en la cuenca alta boliviana, principal factor de generación de crecidas significativas, refuerza este escenario de estabilidad.

Si bien se registraron lluvias localizadas en la cuenca media, en las provincias de Salta y Jujuy, su impacto es considerado limitado y transitorio. En tanto, en la cuenca baja —que comprende a Chaco y Formosa— el comportamiento esperado es de estabilización y posterior descenso gradual de los niveles.

Finalmente, la APA señaló que, según la previsibilidad hidrológica, se espera un período de al menos cinco días de estabilidad y bajante, y que cualquier modificación significativa dependerá exclusivamente de la ocurrencia de lluvias intensas en la cuenca alta del río Bermejo.