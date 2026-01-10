EL GOBIERNO PROVINCIAL DECLARÓ LA EMERGENCIA HIDROMETEOROLÓGICA: ¿QUÉ SIGNIFICA?

Mediante el Decreto N° 2/2026, el Gobierno del Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto de 2026. La decisión se da tras las lluvias extraordinarias registradas en diciembre de 2025, que provocaron anegamientos generalizados, desbordes de canales y graves afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La medida se apoya en informes técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA). En los considerandos, el Ejecutivo advierte que la provincia fue afectada por «eventos hidrometeorológicos de carácter extraordinario, caracterizados por precipitaciones intensas, concentradas en cortos períodos de tiempo, que superaron ampliamente los valores medios históricos mensuales».

Según los registros oficiales, se produjeron acumulados mensuales excepcionalmente elevados en gran parte del territorio chaqueño. En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, las estaciones de Resistencia y Barranqueras registraron acumulados del orden de 400 y 450 milímetros, respectivamente, cuando los promedios históricos mensuales rondan los 130 a 140 milímetros.

El decreto remarca que «este tipo de evento excede ampliamente la capacidad de diseño del sistema de desagües pluviales urbanos», lo que derivó en el colapso del drenaje y en anegamientos generalizados.

Uno de los puntos más críticos fue el Canal Soberanía, que «alcanzó niveles de desborde en sectores estratégicos, produciendo un efecto de bloqueo hidráulico», impidiendo el normal escurrimiento y agravando la situación en barrios del sur de Resistencia, una zona históricamente vulnerable desde el punto de vista hídrico.

Riesgo de nuevos eventos y emergencia prolongada

Los informes técnicos citados en el decreto advierten además sobre la posibilidad de nuevas lluvias intensas. «Dada la condición actual de suelos completamente saturados, cualquier nueva lluvia puede generar escurrimientos inmediatos, agravando los anegamientos existentes y generando nuevos focos de emergencia», señala el texto oficial, y agrega que estos fenómenos podrían prolongarse incluso hasta el mes de marzo.

Las zonas más comprometidas abarcan amplios sectores de los departamentos San Fernando, General San Martín, Sargento Cabral, Bermejo, Primero de Mayo, Libertad, Donovan, Tapenagá, San Lorenzo, 25 de Mayo, Quitilipi, O’Higgins y Comandante Fernández, además del Gran Resistencia, con riesgos significativos para centros urbanos, áreas periurbanas productivas y zonas rurales bajas.

Fondo especial y contratación excepcional

En ese contexto, el decreto dispone la habilitación de un fondo especial de hasta $1.500 millones, que será administrado por la APA para afrontar los gastos que demande la emergencia. Según el texto, el objetivo es «solventar los gastos que demanden las acciones que se desarrollen en el marco de la Emergencia Declarada», incluyendo trabajos en puntos críticos, operación de estaciones de bombeo y uso de equipamiento móvil.

Para agilizar las respuestas, el Ejecutivo resolvió exceptuar estas contrataciones de los procedimientos administrativos habituales. El decreto justifica la decisión al señalar que se trata de situaciones que «superan toda posibilidad de actuar oportunamente a través de los procesos reglados», habilitando mecanismos extraordinarios previstos en la legislación financiera y en el Código de Aguas.

La norma encomienda a la Administración Provincial del Agua la conducción y ejecución de todas las operaciones necesarias durante la vigencia de la emergencia, mientras que el Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá realizar las adecuaciones presupuestarias requeridas para garantizar los recursos.