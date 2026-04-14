El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo superará el 3%, aunque se desacelerará a partir de abril y afirmó: “No puedo estar más optimista. Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas”.

Caputo brindó las declaraciones un día antes de la publicación del dato mensual del INDEC, el cual, según el ministro, dará por encima de los meses previos producto del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles.

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular de la cartera económica señaló que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.

“Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar”, enfatizó.

Por otro lado, Caputo afirmó que el presidente Javier Milei mantiene “la decisión política de hacer las cosas bien” y cuestionó a aquellos que advierten un escenario económico de crisis marcado por el tipo de cambio: “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, señaló.

“¿Vimos alguna vez un shock externo y que nuestra moneda y nuestra bolsa sean los mejores performers del mundo?. Con la combinación de un shock externo y una Argentina alicaída, el riesgo país cae, la bolsa es la que más sube y el Banco Central tiene que defender el dólar”, añadió.

Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación

Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, se espera que el IPC del tercer mes del año registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior. Este dato se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

En cuanto a la inflación núcleo -que excluye los precios regulados y estacionales-, el promedio de las consultoras indica una suba del 2,9% para marzo.