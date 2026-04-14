EL PRESIDENTE DE PERÚ LLAMÓ A VOTAR CON «TRANQUILIDAD Y SERENIDAD»
José Balcázar instó a una alta concurrencia para fortalecer la democracia en un contexto de inestabilidad política. Más de 27 millones de ciudadanos eligen mandatario y nuevo Congreso bicameral.
El presidente de Perú convocó a la ciudadanía a participar de las elecciones generales de este domingo con «tranquilidad y serenidad», en una jornada en la que se definirá al nuevo jefe de Estado y a los integrantes del Congreso bicameral.
«Si concurrimos masivamente a las urnas, podemos marcar un punto de quiebre para que nuestra democracia deje atrás los vaivenes recientes», sostuvo José Balcázar en declaraciones radiales.
En esa línea, consideró que una amplia asistencia permitirá dotar de mayor legitimidad a las autoridades electas, tras años atravesados por cambios de gobierno que impactaron en la imagen del país a nivel internacional. También subrayó el rol clave que tendrá la elección legislativa para el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral.
El mandatario aseguró además que el proceso cuenta con garantías suficientes, con el despliegue de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la presencia de observadores internacionales, incluidos representantes de la Unión Europea, que supervisarán el desarrollo de los comicios.
El presidente confirmó que votará en Chiclayo, en la región de Lambayeque, aunque evitó precisar el lugar y horario por cuestiones de seguridad. La jornada electoral comenzó a las 7 de la mañana en todo el país y se extenderá hasta las 17, con más de 27 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.
El inicio de los comicios estuvo marcado por el tradicional «campanazo», encabezado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. En total, se dispusieron más de 92 mil mesas en unos 10.300 centros de votación a nivel nacional.
En el Área Metropolitana de Lima y el Callao se habilitaron más de 2.200 locales, principalmente en escuelas y universidades. En estas elecciones, los peruanos eligen presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores, en el regreso al sistema bicameral tras tres décadas.
Quiénes pelean por la presidencia de Perú
La elección se perfila como una contienda abierta y fragmentada, con varios dirigentes en carrera por la presidencia. Keiko Fujimori encabeza la intención de voto con 14,5%; seguida por el outsider Carlos Álvarez, que alcanza el 10,9%; mientras Rafael López Aliaga se ubica con 9,9% y consolida su electorado.
El panorama exhibe una marcada dispersión y mantiene el resultado abierto, con cerca de un 17% del electorado aún indeciso.