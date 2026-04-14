RESISTENCIA: DEMORARON A DOS JÓVENES Y SECUESTRARON MOTOCICLETAS “MELLIZAS” Y DOCUMENTACIÓN

Intentaron evadir a la Policía, pero fueron interceptados tras caer de la moto.

En esta madrugada, alrededor de la 01, personal de la Comisaría Undécima Metropolitana demoraron a dos hombres de 25 y 26 años durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Marconi e Isla del Cerrito.

El hecho ocurrió mientras realizaban recorridas de prevención y tareas investigativas, cuando detectaron a dos sujetos que circulaban en motocicletas y, al intentar ser identificados, emprendieron la fuga. Sin embargo, ambos perdieron el control de los rodados y cayeron entre malezas, siendo rápidamente reducidos.

Al verificar los vehículos, los agentes constataron que se trataba de dos motocicletas marca Honda Wave, ambas sin dominio colocado y con la misma numeración de motor, presuntamente adulterada, lo que indica que serían las denominadas “mellizas”.

Durante el procedimiento, también, se secuestró una mochila que contenía numerosa documentación vinculada a vehículos, entre ellos formularios 08, 12 y 04, títulos de motovehículos, cédulas de identificación, constancias y un boleto de compraventa. También incautaron herramientas, una notebook y un teléfono celular.

Finalmente, los demorados fueron trasladados a la unidad policial junto a los elementos secuestrados y la causa fue caratulada como “Supuesta Investigación Actuada”, se dio intervención al personal de Verificaciones de la Policía Caminera y se aguardaban directivas de la Fiscalía en turno

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