LUCIANO BENAVIDES SE ACERCÓ AL LÍDER DEL RALLY DAKAR EN MOTOS Y SUEÑA CON EL CAMPEONATO

El salteño lidera la categoría motos a falta de tres etapas para el final del rally en Arabia Saudita (dakar.com).

Luciano Benavides (KTM) mejoró sus tiempos en el Rally Dakar 2026 en la categoría motos y se acercó al líder, el estadounidense Ricky Brabec. El piloto argentino se encuentra a solo 56 segundos de la punta, después de hacer una gran carrera en la décima etapa.

El argentino se vio beneficiado por la caída de Daniel Sanders, a mitad de la etapa. El australiano, que era el puntero hasta ese momento, sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo y enterró sus aspiraciones en la competencia.

El argentino, que tiene una mínima una ventaja de solo 41 segundos sobre Ricky Brabec, se vio beneficiado por la caída de Daniel Sanders, a mitad de la etapa. REUTERS/Stephane Mahe

En tanto, el español Tosha Schareina (Honda), ganador de la etapa del martes y sexto en la de hoy a doce minutos de Van Beveren, accedió al tercer puesto en la general, a 16:24 del argentino.

A falta de tres etapas para el final, el rally despejó el número de aspirantes al triunfo final, con Sanders casi descartado debido a las posibles fracturas de clavícula y esternón causadas por la caída en las dunas en el kilómetro 138 que le obligaron a ser examinado por el equipo médico en la neutralización.