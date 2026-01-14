SEBASTIÁN BÁEZ SIGUE IMPARABLE Y AVANZÓ A CUARTOS DE FINAL EN EL ATP DE AUCKLAND

Sebastián Báez arrancó el año con todo y este miércoles lo volvió a demostrar: el argentino venció al estadounidense Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0 y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.

El séptimo preclasificado necesitó apenas una hora y 27 minutos para sellar el triunfo y estirar su invicto en 2026: cinco partidos jugados, cinco ganados. Ahora, el desafío será mayor: en la próxima ronda lo espera el primer favorito, el norteamericano Ben Shelton, que viene de eliminar a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-3 tras levantar tres set points en el primer parcial.

El argentino enfrentará al máximo favorito por un lugar en las semifinales (Foto: IG@sebastianbaez1).

Báez llegó a Auckland con la confianza en alto después de ganar sus tres partidos en la United Cup ante rivales de peso como Stan Wawrinka, Jaume Munar y Taylor Fritz. En la ronda previa del torneo neozelandés, también había superado al estadounidense Emilio Nava.

Cerúndolo no pudo en Adelaida y Sierra se despidió en Hobart

La jornada no fue positiva para todos los argentinos. En el ATP de Adelaida, Francisco Cerúndolo (tercer preclasificado) cayó ante el español Jaume Munar por 3-6, 7-5 y 6-4 en un partido durísimo que se extendió por dos horas y 29 minutos. Cerúndolo arrancó mejor, pero Munar reaccionó a tiempo y se quedó con el pase a cuartos, donde enfrentará al checo Tomas Machac.

En el cuadro femenino, la marplatense Solana Sierra tampoco pudo avanzar en el Abierto de Hobart. La número 64 del mundo perdió ante la croata Antonia Ruzic (71°) por 7-5 y 6-4, en un duelo parejo donde la argentina llegó a quebrar el saque rival tres veces, pero no logró sostener la ventaja en los momentos clave.