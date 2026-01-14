GOBIERNO DIO DE BAJA TRES OBRAS SOCIALES ¿CUÁLES SON?

El gobierno de Javier Milei informó que dio inicio al proceso para dar de baja a tres empresas de medicina prepaga, por lo que ya no formarán parte del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) y perderán el registro provisorio que les había sido otorgado.

Según señaló la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la medida, informada a través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, se da en el marco del «reordenamiento del sistema de salud que viene impulsando el organismo desde el inicio de la gestión».

El edicto expresa que «la Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de entidades de medicina prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado, de las siguientes entidades: Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4), Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP 1-1723-8) y Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA) (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6)».

Según el Gobierno, «ninguno de ellos tenía afiliados».En el caso de Sancor Medicina Privada S.A, se trata de una división antigua del Grupo Sancor, diferente a la Asociación Mutual Sancor Salud, nombre legal de SanCor Salud, que concentra la oferta del grupo en lo que refiere a medicina prepaga.

La situación de Staff Médico S.A es similar, dado que fue adquirida recientemente por la Asociación Mutual Sancor Salud, marca que canalizó las principales carteras de clientes.

Por su parte, el caso de OSPA sí puede afectar a parte de su cartera de afiliados. Si bien la entidad no funciona bajo la lógica de prepaga privada, su intento de inscripción al RNEMP podría estar asociado a la prestación de servicios adicionales voluntarios con mejores coberturas que si quedan enmarcados en el mencionado registro.