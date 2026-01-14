Inflación mundial en 2025: dónde quedó ubicada la Argentina en el ránking del FMI

En Europa, Francia, Italia y Alemania finalizaron el año con tasas de inflación muy moderadas, por debajo del 2,2%, mientras que Estados Unidos cerró 2025 con un aumento de precios anual cercano al 2,7%.

Inflación global: panorama actual y proyecciones

A nivel global, el FMI estimó que la inflación promedio se ubicó en torno al 4,2% en 2025, pese a tensiones comerciales y a un contexto de tasas de interés relativamente elevadas en muchos países.

Para 2026, proyecta una nueva desaceleración, con la inflación global descendiendo hasta aproximadamente 3,7%, reflejo de la moderación de los precios en las principales economías y de factores como el bajo crecimiento de los precios en China.

El informe del FMI subraya que, aunque varias economías emergentes y en desarrollo todavía enfrentan presiones inflacionarias importantes, la tendencia general es de desaceleración de los precios tras los picos alcanzados en los últimos años. Este escenario, responde tanto a políticas monetarias más estrictas como a la normalización gradual de las cadenas de suministro y del comercio internacional tras la pandemia y otros shocks globales.

Así, mientras Argentina continúa lidiando con niveles de inflación muy superiores al promedio mundial, el mapa de precios a nivel global muestra contrastes marcados entre economías con inflación controlada y otras enfrentando aumentos extremos.